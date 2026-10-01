Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,20 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,140 PLN erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 95,38 Prozent auf 0,0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at