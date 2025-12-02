|
02.12.2025 06:31:28
Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,17 PLN. Im Vorjahresquartal waren -2,400 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen PLN umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
