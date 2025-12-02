Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,17 PLN. Im Vorjahresquartal waren -2,400 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at