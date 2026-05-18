Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,25 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,030 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at