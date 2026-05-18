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18.05.2026 06:31:29
Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,25 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,030 PLN je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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