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08.05.2026 06:31:29
Scope Metals Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Scope Metals Group hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,80 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scope Metals Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 611,6 Millionen ILS im Vergleich zu 499,9 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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