Scope Metals Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scope Metals Group gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,04 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,25 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 654,9 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 23,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 531,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at