Scope Metals Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Scope Metals Group hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2,39 ILS. Im letzten Jahr hatte Scope Metals Group einen Gewinn von 2,34 ILS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 503,0 Millionen ILS – ein Plus von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scope Metals Group 452,7 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,10 ILS. Im Vorjahr waren 11,69 ILS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Scope Metals Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,07 Milliarden ILS. Im Vorjahr waren 1,80 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at