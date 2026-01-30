|
30.01.2026 22:54:40
Scope stuft Finnland auf AA (AA+) ab - Ausblick stabil (negativ)
DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat das Langfristrating Finnlands auf AA von AA+ abgestuft. Der Ausblick sei nunmehr stabil (bisher: negativ), so die Analysten am späten Freitagabend. Sie begründeten ihre Entscheidung mit der steigenden Staatsverschuldung, dem hohen Haushaltsdefizit und den bescheidenen Wachstumsaussichten des Landes. Eine prosperierende Wirtschaft, hohe Nettofinanzvermögen und effektive Institutionen untermauerten auf der anderen Seite die Ratings. Das Kurzfristrating S-1+ wurde bestätigt.
Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2026 16:55 ET (21:55 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.