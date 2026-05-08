Scor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scor hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Scor mit einem Umsatz von insgesamt 4,72 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at