SCOR SE Prov Regpt: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SCOR SE Prov Regpt äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,34 Prozent auf 4,03 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,31 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at