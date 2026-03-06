|
06.03.2026 06:31:28
SCOR SE Prov Regpt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SCOR SE Prov Regpt gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,30 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat SCOR SE Prov Regpt 3,99 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,17 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,76 EUR. Im letzten Jahr hatte SCOR SE Prov Regpt einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Geschäftsjahr hat SCOR SE Prov Regpt mit einem Umsatz von insgesamt 16,21 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,13 Prozent verringert.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,56 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 16,04 Milliarden EUR taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.