SCOR SE Prov Regpt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SCOR SE Prov Regpt gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,30 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SCOR SE Prov Regpt 3,99 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,17 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,76 EUR. Im letzten Jahr hatte SCOR SE Prov Regpt einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SCOR SE Prov Regpt mit einem Umsatz von insgesamt 16,21 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,13 Prozent verringert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,56 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 16,04 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at