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31.07.2026 06:31:29
SCOR SE Prov Regpt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SCOR SE Prov Regpt hat am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,96 EUR gegenüber 1,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 3,84 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCOR SE Prov Regpt 4,08 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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