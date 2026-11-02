SCOR SE Prov Regpt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SCOR SE Prov Regpt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,00 Milliarden EUR – ein Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCOR SE Prov Regpt 3,95 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,912 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 3,70 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at