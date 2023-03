SCOR SE Prov Regpt stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SCOR SE Prov Regpt hat sich am 02.03.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 0,640 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,91 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,854 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,28 Milliarden EUR ausgegangen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,690 EUR. Im Vorjahr hatten 2,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,73 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,60 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1,807 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 18,39 Milliarden EUR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at