Scor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Scor hat am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde mit 0,14 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,140 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite hat Scor im vergangenen Quartal 4,65 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scor 4,45 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,02 Prozent auf 18,30 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,539 USD sowie einen Umsatz von 18,90 Milliarden USD prognostiziert.
