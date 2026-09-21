|
21.09.2026 06:31:29
Scores: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Scores hat am 18.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,57 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.