Scores: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Scores hat am 18.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,57 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at