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23.03.2026 06:31:29
Scores stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Scores hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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