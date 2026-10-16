Scores vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scores hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at