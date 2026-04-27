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27.04.2026 06:31:29
Scorpio Gold hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Scorpio Gold stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,140 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 CAD. Im letzten Jahr hatte Scorpio Gold einen Gewinn von -0,230 CAD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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