07.05.2026 06:31:29

Scorpio Tankers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Scorpio Tankers ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Scorpio Tankers die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Scorpio Tankers mit einem Umsatz von insgesamt 312,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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