Scorpio Tankers gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Scorpio Tankers hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scorpio Tankers ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 266,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 241,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at