Scorpio Tankers Aktie
WKN DE: A2PB2X / ISIN: MHY7542C1306
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05.05.2026 12:51:57
Scorpio Tankers Inc. Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - Scorpio Tankers Inc. (STNG) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $216.26 million, or $4.32 per share. This compares with $58.21 million, or $1.22 per share, last year.
Excluding items, Scorpio Tankers Inc. reported adjusted earnings of $150.86 million or $3.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 46.2% to $312.86 million from $213.98 million last year.
Scorpio Tankers Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $216.26 Mln. vs. $58.21 Mln. last year. -EPS: $4.32 vs. $1.22 last year. -Revenue: $312.86 Mln vs. $213.98 Mln last year.
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11.02.26
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Analysen zu Scorpio Tankers Inc Registered Shs
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