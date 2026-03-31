Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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31.03.2026 12:45:13
Scorpio Tankers Surges As Momentum Score Skyrockets As STNG Expands Fleet Strategy
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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30.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
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30.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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30.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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30.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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30.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.