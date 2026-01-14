Scorpius: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Scorpius hat am 12.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -26,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 69,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scorpius 0,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at