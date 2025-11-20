Scotch Creek Ventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Scotch Creek Ventures äußerte sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,280 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at