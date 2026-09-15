LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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15.09.2026 18:59:40
Scotch producers fume over legal protection for English whisky
Move by UK government risks adding to other challenges facing embattled sector, warns ruling Scottish National PartyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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