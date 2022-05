Scotiabank (Bank of Nova Scotia): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat am 25.05.2022 die Bilanz zum am 30.04.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,18 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,90 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,66 Prozent auf 7,94 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,74 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,97 CAD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7,88 Milliarden CAD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at