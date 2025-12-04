Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat am 02.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 18,01 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,67 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,84 CAD gegenüber 5,94 CAD je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Scotiabank (Bank of Nova Scotia) mit einem Umsatz von insgesamt 72,27 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,95 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um -3,58 Prozent verringert.

