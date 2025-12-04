|
04.12.2025 06:31:29
Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat am 02.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 18,01 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,67 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,84 CAD gegenüber 5,94 CAD je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Scotiabank (Bank of Nova Scotia) mit einem Umsatz von insgesamt 72,27 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,95 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um -3,58 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.