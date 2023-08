Scotiabank (Bank of Nova Scotia) legte Quartalsergebnis vor

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) stellte am 29.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,73 CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,10 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,09 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 7,80 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 CAD sowie einen Umsatz von 8,16 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at