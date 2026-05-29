Scotiabank (Bank of Nova Scotia) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,01 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,48 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,51 Prozent zurück. Hier wurden 16,92 Milliarden CAD gegenüber 17,72 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at