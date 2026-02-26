Scotiabank (Bank of Nova Scotia): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 0,820 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scotiabank (Bank of Nova Scotia) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,34 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 18,80 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at