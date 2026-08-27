Scotiabank (Bank of Nova Scotia) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,27 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,84 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,21 Milliarden CAD – ein Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 17,73 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at