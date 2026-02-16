Scotiabank Peru SAA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Scotiabank Peru SAA äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,45 PEN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 PEN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Scotiabank Peru SAA im vergangenen Quartal 1,72 Milliarden PEN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scotiabank Peru SAA 2,11 Milliarden PEN umsetzen können.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 7,54 Milliarden PEN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 6,65 Milliarden PEN.

Redaktion finanzen.at