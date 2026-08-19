Scotiabank Peru SAA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Scotiabank Peru SAA hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 PEN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scotiabank Peru SAA ein EPS von 1,05 PEN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,65 Milliarden PEN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden PEN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at