Scotiabank Peru SAA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Scotiabank Peru SAA hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 PEN gegenüber 0,420 PEN im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 1,57 Milliarden PEN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Milliarden PEN umgesetzt worden waren.

