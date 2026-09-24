ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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24.09.2026 10:34:33
Scott Bessent Says Over 1 Million Private Jobs Added, Federal Workforce Shrinks to 1960s-Era Low: 'Private Sector Is Driving America’s Economic Resurgence'
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