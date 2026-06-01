CBS Aktie

CBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HM1P / ISIN: US1248572026

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01.06.2026 19:24:38

Scott Pelley Accuses CBS News Boss of ‘Murdering’ ‘60 Minutes’

In an explosive staff meeting, Mr. Pelley, a correspondent for the long-running Sunday news show, blasted Bari Weiss, the CBS editor in chief, and Nick Bilton, the show’s new executive producer.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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