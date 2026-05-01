Scottie Resources vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Scottie Resources hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at