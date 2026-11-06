Scottish Mortgage Investment Trust H1 Profit Rises On Investment Gains; Raises Dividend

(RTTNews) - Scottish Mortgage Investment Trust PLC (SMT.L) Friday reported six-month net return before taxation of £4.362 billion, up from £2.661 billion a year ago, primarily helped by gains on nvestments.

Gains on investments increased to £4.361 billion from £2.654 billion.

Net return after taxation rose to £4.361 billion or 403.36p per share, from £2.660 billion or 229.13p per share in the same period last year. Revenue return per share climbed to 2.25p from 1.55p.

Income rose to £29.034 million from £21.956 million. Investment management fees increased to £24.398 million from £19.866 million, while other administrative expenses rose to £3.679 million from £2.299 million. Finance costs decreased to £25.121 million from £26.251 million.

Net Asset Value (NAV) per share after deducting borrowings at fair value was 1,726.6p as of September 30, compared with 1,315.8p as of March 31, 2026

The company declared an interim dividend of 1.80 pence per share, up from 1.60 pence per share a year ago.

On the LSE, Scottish Mortgage Investment Trust shares closed down 4.81% at 1,434p on Thursday.