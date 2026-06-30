Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
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30.06.2026 07:17:20
Scottish Power calls on regulator to securitise bad UK energy debts
Household energy debts hit £4.8bn in the UK, adding more than £50 a year to the average billWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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