Scout Gaming Group Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Scout Gaming Group Registered äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Scout Gaming Group Registered 10,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,1 Millionen SEK umgesetzt worden.

Scout Gaming Group Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39,90 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 40,74 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at