Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktienempfehlung
|
02.02.2026 15:52:48
Scout24-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer ihrem am Montag vorliegenden Kommentar anlässlich der Verfügbarkeit von ImmoScout24 als ChatGPT-App.
Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 15:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 83,95 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 57,24 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 36 665 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 2,2 Prozent. Am 26.02.2026 dürfte Scout24 die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
