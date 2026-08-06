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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Aktie auf dem Prüfstand 06.08.2026 13:34:47

Scout24-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Scout24-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc. hat die Scout24-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 103,50 Euro belassen. Die Resultate seien solide ausgefallen, schrieb Giles Thorne in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zu begrüßen sei eine starke Zunahme des Umsatzes je registriertem Nutzer, sowohl bei gewerblichen als auch bei privaten Kunden des Betreibers von Internet-Plattformen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:18 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 73,60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 40,63 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 345 874 Scout24-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 12,5 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Scout24 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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