Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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26.03.2026 16:21:40
Scout24-Aktie dennoch im Minus: Anleger dürfen sich auf mehr Dividende freuen
Scout24 erwartet für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis zu 61 Prozent erreichen bzw. bis zu 64 Prozent auf organischer Basis.
2025 stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um 16,5 Prozent auf 406 Millionen Euro. Die entsprechende Marge rückte um einen Prozentpunkt auf 62,5 Prozent vor. Der Umsatz stieg um knapp 15 Prozent auf 650 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 11 Prozent.
Unter dem Strich kletterte der Gewinn 2025 überproportional um fast 50 Prozent auf 240 Millionen Euro, was einem Einmalgewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern zu verdanken war.Die Scout24-Aktie sinkt via XETRA zeitweise 1,24 Prozent auf 63,75 Euro.
DOW JONES
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