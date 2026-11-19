Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Bewertung im Fokus
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19.11.2026 10:43:47
Scout24-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Internetportalen habe ein weiteres robustes Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der pro Nutzer erzielte Umsatz wachse, wenngleich langsamer als im zweiten Quartal, und sorge damit für Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:26 Uhr 0,7 Prozent auf 88,00 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 43,18 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19 292 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,6 Prozent zu Buche. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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