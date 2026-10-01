Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktie auf dem Prüfstand
|
01.10.2026 11:52:50
Scout24-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer hob in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht hervor, dass derr Portalbetreiber einer ihrer Top-Favoriten bleibt. Die Kursverluste im Zuge der anhaltenden KI-Verdrängungssorgen hält sie für nicht gerechtfertigt.
Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:34 Uhr bei 67,05 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 87,92 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80 707 Scout24-Aktien. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 20,3 Prozent zu Buche. Am 04.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
01.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Scout24-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|68,80
|2,15%