Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Aktie auf dem Prüfstand 01.10.2026 11:52:50

Scout24-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Scout24-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Scout24-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer hob in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht hervor, dass derr Portalbetreiber einer ihrer Top-Favoriten bleibt. Die Kursverluste im Zuge der anhaltenden KI-Verdrängungssorgen hält sie für nicht gerechtfertigt.

Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:34 Uhr bei 67,05 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 87,92 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80 707 Scout24-Aktien. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 20,3 Prozent zu Buche. Am 04.11.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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09:18 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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