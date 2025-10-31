Scout24-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa passte ihre Prognosen für den Online-Portalbetreiber in einer am Freitag vorliegenden Studie an den etwas besser als erwartet ausgefallenen durchschnittlichen Umsatz je Nutzer im dritten Quartal an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:50 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 99,70 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 30,39 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 125 621 Stück. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 18,4 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:53 / EDT



