Scout24-Aktie gewinnt: Jefferies mit Kurszielerhöhung für Scout24

Das Papier bleibt der "Top Pick" von Analyst Giles Thorne im Bereich der Online-Anzeigenportale. In Anbetracht der Qualität des Gewinnausblicks verdiene Scout24 eine höhere Bewertung, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie.

Die Aktie von Scout24 zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,76 Prozent höher bei 63,60 Euro unverändert.

NEW YORK (dpa-AFX)