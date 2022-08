Scout24-Aktie gewinnt: Scout24 wird optimistischer fürs Gesamtjahr

Scout24 hebt nach sehr starkem Wachstum im ersten Halbjahr seine Jahresprognose an.

Der Umsatz dürfte im Gesamtjahr zwischen 13 und 15 steigen und nicht wie im Mai angekündigt im Bereich von 12 Prozent, teilte der Betreiber der Online-Plattform ImmoScout24 in München mit.

Die aktuellen Entwicklungen auf dem deutschen Immobilienmarkt wirken sich derzeit positiv auf das Angebot aus, hieß es zur Begründung. Die ImmoScout24-Plattform gewinne an Relevanz und die Vermarktungskapazitäten an Bedeutung. Nach vorläufigen Zahlen wuchs der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 14,7 Prozent.

Auch beim Ergebnis wird das Unternehmen optimistischer. Das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit dürfte 2022 um 10 bis 12 Prozent und nicht nur um rund 8 Prozent zulegen. Neben dem stärkeren Wachstum tragen dazu auch Skaleneffekte und ein effizienterer Produkt- und Marketingmix bei. Das EBITDA im Halbjahr kletterte nach vorläufigen Zahlen um 9,5 Prozent.

Die Scout24 SE wird ihre komplette Zwischenbilanz wie geplant am Dienstag nächster Woche vorlegen.

Die Scout24-Aktie legt via XETRA zeitweise um 4,97 Prozent auf 60,46 Euro zu.

DJG/rio/kla

FRANKFURT (Dow Jones)