Scout24-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im Private-Segment seien ermutigend, schrieb Adam Berlin am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalbericht des Immobilienportal-Betreibers.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 75,75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 41,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105 986 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 10,0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:13 / BST

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