Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bewertung im Fokus 07.08.2026 13:07:50

Scout24-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Scout24-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Scout24-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Adam Berlin genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im Private-Segment seien ermutigend, schrieb Adam Berlin am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalbericht des Immobilienportal-Betreibers.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 75,75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 41,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105 986 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 10,0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Scout24

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten