Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Bewertung im Fokus
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07.08.2026 13:07:50
Scout24-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im Private-Segment seien ermutigend, schrieb Adam Berlin am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalbericht des Immobilienportal-Betreibers.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:51 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 75,75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 41,25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105 986 Scout24-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 10,0 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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