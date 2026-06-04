Scout24-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. hebt Bewertung auf Buy

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Adam Berlin das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Scout24 legte um 10:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 74,05 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 41,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 41 378 Scout24-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 13,7 Prozent zurück. Am 06.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST

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