Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Analyse im Fokus
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04.06.2026 11:04:47
Scout24-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. hebt Bewertung auf Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Scout24-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Scout24 legte um 10:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 74,05 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 41,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 41 378 Scout24-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 13,7 Prozent zurück. Am 06.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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